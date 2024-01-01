Астрал. Заклятие мертвых
Астрал. Заклятие мертвых

Фильм Астрал. Заклятие мертвых

2024, Siccin 7
Ужасы18+
О фильме

Доктор Кемаль скрывается с семьёй в загородном доме, спасаясь от мафии и пытаясь вылечить больную дочь. Однако в особняке начинают происходить странные и пугающие явления. Его мать с деменцией всё чаще ведёт себя одержимо, а таинственная женщина предлагает помощь, за которой скрывается тёмный замысел. Когда наступает ночь чёрной луны, прошлое оживает, и древнее зло выходит на свободу.

Страна
Турция
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD

Рейтинг

4.0 IMDb