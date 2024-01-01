Фильм Астрал. Заклятие мертвых
2024, Siccin 7
Ужасы18+
О фильме
Доктор Кемаль скрывается с семьёй в загородном доме, спасаясь от мафии и пытаясь вылечить больную дочь. Однако в особняке начинают происходить странные и пугающие явления. Его мать с деменцией всё чаще ведёт себя одержимо, а таинственная женщина предлагает помощь, за которой скрывается тёмный замысел. Когда наступает ночь чёрной луны, прошлое оживает, и древнее зло выходит на свободу.
Рейтинг
4.0 IMDb
- АМРежиссёр
Алпер
Местчи
- ГУАктриса
Гёнюль
Урер
- ДДАктриса
Джейда
Джерен Эдис
- ЮКАктёр
Юсуф
Каан Арпаджик
- МААктриса
Мана
Алкой
- ФЭАктриса
Фунда
Эскиолу
- АКАктёр
Аднан
Коч
- ДААктёр
Джанер
Атаджан
- ТБАктриса
Тугба
Бегде
- ДИАктриса
Дуру
Ирмак Апайдын
- СААктёр
Серкан
Атар
- АМСценарист
Алпер
Местчи
- МТПродюсер
Мухтесем
Тёзюм
- МТПродюсер
Мелоди
Тёзюм
- МОМонтажёр
Мустафа
Озташ
- РГКомпозитор
Ресит
Гёздамла