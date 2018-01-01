Wink
Астрал. Заклятие мертвых
Актёры и съёмочная группа фильма «Астрал. Заклятие мертвых»

Режиссёры

Алпер Местчи

Alper Mestçi
Режиссёр

Актёры

Гёнюль Урер

Gönül Ürer
АктрисаLale
Джейда Джерен Эдис

Ceyda Ceren Edis
АктрисаSerap
Юсуф Каан Арпаджик

Yusuf Kaan Arpacik
АктёрMehmet
Мана Алкой

Mana Alkoy
АктрисаHira
Фунда Эскиолу

Funda Eskioglu
АктрисаMeral
Аднан Коч

Adnan Koç
АктёрOrhan
Джанер Атаджан

Caner Atacan
АктёрKazim
Тугба Бегде

Tugba Begde
АктрисаArzu
Дуру Ирмак Апайдын

Duru Irmak Apaydin
АктрисаRüya
Серкан Атар

Serkan Atar
АктёрKemal

Сценаристы

Алпер Местчи

Alper Mestçi
Сценарист

Продюсеры

Мухтесем Тёзюм

Muhtesem Tözüm
Продюсер
Мелоди Тёзюм

Melodi Tözüm
Продюсер

Монтажёры

Мустафа Озташ

Mustafa Oztas
Монтажёр

Композиторы

Ресит Гёздамла

Resit Gözdamla
Композитор