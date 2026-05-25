Зеркала. Пожиратели душ (фильм, 2025) смотреть онлайн

Переехав в новый дом, молодая семья обнаруживает страшный секрет, который может стоить им жизни. Фильм «Зеркала. Пожиратели душ» — индонезийский хоррор о злом духе, который охотится на живых.



Арини вместе с мужем Прамом и сыном Лианом переезжает в просторный дом в надежде построить новую жизнь. Однако вскоре Лиан находит старинное зеркало, спрятанное от посторонних глаз. Когда Арини решает перенести его в свою мастерскую, вокруг нее начинают происходить странные события. Вскоре становится понятно, что по ту сторону зеркальной поверхности обитает дух пожилой женщины, которая пытается вернуть себе молодость, и для этого ей нужно завладеть телом Арини.



Сумеет ли она спасти себя и своих близких, расскажет хоррор «Зеркала. Пожиратели душ» (2025), смотреть который можно на Wink.

