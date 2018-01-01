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Фильмы
Зеркала. Пожиратели душ
Актёры и съёмочная группа фильма «Зеркала. Пожиратели душ»

Актёры и съёмочная группа фильма «Зеркала. Пожиратели душ»

Режиссёры

Бейм Вонг

Бейм Вонг

Baim Wong
Режиссёр

Актёры

Луна Мая

Луна Мая

Luna Maya
Актриса
Кристин Хаким

Кристин Хаким

Christine Hakim
Актриса
Ока Антара

Ока Антара

Oka Antara
Актёр
Кимберли Райдер

Кимберли Райдер

Kimberly Ryder
Актриса
Асри Велас

Асри Велас

Asri Welas
Актриса
Кришна Кейтаро

Кришна Кейтаро

Krishna Keitaro
Актёр

Сценаристы

Бейм Вонг

Бейм Вонг

Baim Wong
Сценарист

Продюсеры

Бейм Вонг

Бейм Вонг

Baim Wong
Продюсер
Кристин Хаким

Кристин Хаким

Christine Hakim
Продюсер
Луна Мая

Луна Мая

Luna Maya
Продюсер

Композиторы

Агхи Нароттама

Агхи Нароттама

Aghy Narottama
Композитор