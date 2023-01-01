Клаустрофобы: Хижина в лесу
Wink
Фильмы
Клаустрофобы: Хижина в лесу
6.42023, Pemukiman Setan
Ужасы, Боевик92 мин18+

Клаустрофобы: Хижина в лесу смотреть онлайн

О фильме

Три грабителя пробираются в пустующий дом, который становится для них смертельной ловушкой. Хоррор «Клаустрофобы. Хижина в лесу» — фильм о черной магии и мстительных духах.

Алин уговаривает своего друга Гани взять ее с собой на ограбление: он вместе с товарищами собирается проникнуть в дом, расположенный глубоко в лесу. Хозяева дома в отъезде, а это значит, что операция должна пройти без осложнений. Однако на месте грабители сразу же сталкиваются с необычными явлениями, которые ставят план под угрозу. Вскоре они находят в подвале связанную женщину, которую готовили к ритуальному жертвоприношению. Попытавшись ее освободить, они оказываются отрезанными от внешнего мира. Сами того не подозревая, они попали в логово лидера темного культа, и выбраться оттуда будет почти невозможно.

Какие ужасы их ждут, покажет хоррор «Клаустрофобы. Хижина в лесу» 2023 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

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Страна
Индонезия
Жанр
Ужасы, Боевик
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

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