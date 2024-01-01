Фильм Улыбка. Новый кошмар
2024, The Killgrin
Ужасы18+
О фильме
Миранда, переживая потерю любимого человека, посещает курсы психологической помощи. Ей кажется, что вокруг нее происходит что-то зловещее — она видит жуткие тени, слышит ужасающие звуки. Не получив помощи у психолога, она отправляется к тарологу, где узнает, что находится в смертельной опасности. Ее преследует злобная сущность и, когда боль слишком сильна, она нападает на ее друзей и близких, разрывая их лица в подобие чудовищной улыбки.
Рейтинг
6.3 IMDb
