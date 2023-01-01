Wink
Улыбка. Новый кошмар
Актёры и съёмочная группа фильма «Улыбка. Новый кошмар»

Режиссёры

Джоанна Тсанис

Joanna Tsanis
Режиссёр

Актёры

Константина Мантелос

Konstantina Mantelos
АктрисаMiranda
Адам Чекман

Adam Tsekhman
АктёрBrian
Кристо Фернандес

Cristo Fernández
АктёрDamien
Питер Макнил

Peter MacNeill
АктёрSam
Гэбриел Грэй

Gabriel Grey
АктёрNoah
Нобахар Дабуи

Nobahar Dadui
АктрисаLisa
Мари Дейм

Marie Dame
АктрисаMiranda's Mom
Шомари Даунер

Shomari Downer
АктёрTom
Хейден Финкельштайн

Hayden Finkelshtain
АктёрDisgruntled Man
Джиллиан Фортин

Gillian Fortin
АктрисаAndie
Линн Гриффин

Lynne Griffin
АктрисаAmy
Хэйли Имани

Hailey Imany
АктрисаShannon
Рамона Милано

Ramona Milano
АктрисаDetective Fleck
Бекка Уиллоу Мосс

Becca Willow Moss
АктрисаHomeless Woman
Мэтт Мюррэй

Matt Murray
АктёрDetective Haines

Продюсеры

Зеус Контояннис

Zeus Kontoyannis
Продюсер
Али Машаехи

Ali Mashayekhi
Продюсер
Кристо Фернандес

Cristo Fernández
Продюсер
Джиллиан Фортин

Gillian Fortin
Продюсер

Художники

Себастьян Хардер

Sebastian Harder
Художник

Монтажёры

Абануб Андраус

Abanoub Andraous
Монтажёр

Операторы

Элвин Сан

Alvin Sun
Оператор

Композиторы

Нима Фахрара

Nima Fakhrara
Композитор
Чарли Чаоли Сан

Charlie Chaoli Sun
Композитор