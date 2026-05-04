Паранормальное явление. Сеул (фильм, 2025) смотреть онлайн

Одинокая мать ставит в квартире камеры наблюдения, чтобы следить за маленькой дочерью. Но однажды на запись попадает нечто пугающее. Мистический хоррор «Паранормальное явление. Сеул» — фильм о призраках и травмах прошлого.



После тяжелого развода страховой агент Сонхи готовится вернуться на работу. Для этого ей нужно, чтобы кто-то присматривал за девятилетней дочерью. Услуги корейских нянь слишком дороги, поэтому Сонхи нанимает вьетнамку, которая плохо разговаривает по-корейски, и расставляет в комнатах камеры наблюдения, чтобы следить за происходящим. Но вот однажды Сунхи замечает, что в комнате дочери стоит незнакомая женщина. Няня отрицает, что кроме нее дома еще кто-то был, однако теперь Сунхи постоянно видит пугающую незнакомку в объективе камеры. Чтобы защитить дочь, Сунхи обращается к шаманке, живущей этажом ниже: та считает, что в деле замешаны призраки.



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