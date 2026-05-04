Паранормальное явление. Сеул
Wink
Фильмы
Паранормальное явление. Сеул
7.12025, Homkaem
Ужасы93 мин18+

Паранормальное явление. Сеул (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Одинокая мать ставит в квартире камеры наблюдения, чтобы следить за маленькой дочерью. Но однажды на запись попадает нечто пугающее. Мистический хоррор «Паранормальное явление. Сеул» — фильм о призраках и травмах прошлого.

После тяжелого развода страховой агент Сонхи готовится вернуться на работу. Для этого ей нужно, чтобы кто-то присматривал за девятилетней дочерью. Услуги корейских нянь слишком дороги, поэтому Сонхи нанимает вьетнамку, которая плохо разговаривает по-корейски, и расставляет в комнатах камеры наблюдения, чтобы следить за происходящим. Но вот однажды Сунхи замечает, что в комнате дочери стоит незнакомая женщина. Няня отрицает, что кроме нее дома еще кто-то был, однако теперь Сунхи постоянно видит пугающую незнакомку в объективе камеры. Чтобы защитить дочь, Сунхи обращается к шаманке, живущей этажом ниже: та считает, что в деле замешаны призраки.

Чего хочет злой дух от маленькой девочки, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Паранормальное явление. Сеул» (2025) на Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb