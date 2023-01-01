Мумия (фильм, 1932) смотреть онлайн бесплатно

Египетский жрец Имхотеп через 3700 лет после смерти возвращается к жизни. Повстречав англичанку Хелен Гросвенор, он узнает в ней жрицу, жившую также почти сорок столетий назад...



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