Мумия (фильм, 1932) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Египетский жрец Имхотеп через 3700 лет после смерти возвращается к жизни. Повстречав англичанку Хелен Гросвенор, он узнает в ней жрицу, жившую также почти сорок столетий назад...
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Рейтинг
- КФРежиссёр
Карл
Фройнд
- ЦЙАктриса
Цита
Йохан
- КБАктриса
Кэтрин
Байрон
- ДКАктёр
Джеймс
Крэйн
- НДАктёр
Ноубл
Джонсон
- ДМАктёр
Дэвид
Мэннерс
- ЭВАктёр
Эдвард
Ван Слоун
- ЛМАктёр
Леонард
Мьюди
- БКАктёр
Борис
Карлофф
- АБАктёр
Артур
Байрон
- БФАктёр
Брэмуэлл
Флетчер
- НУСценарист
Нина
Уилкокс Патнэм
- ДЛСценарист
Джон
Л. Болдерстон
- КЛПродюсер
Карл
Лемли мл.
- СБПродюсер
Стэнли
Бержерман
- ВПХудожник
Вилли
Погани
- ВУХудожник
Вера
Уэст
- МКМонтажёр
Милтон
Кэррат
- ДДКомпозитор
Джеймс
Дитрих