Фильм Астрал: 13 инкарнаций зла

Католическая монахиня сестра Юния пытается добиться проведения экзорцизма для школьника, в которого, как она считает, вселился один из 12 сильнейших демонов. Пока мальчик находится в церковной больнице, капеллан которой считает, что пациенту скорее требуется психологическая помощь, сестра Юния берёт себе в помощницы сестру Микаэлу — способную видеть духов девушку, которая всю сознательную жизнь отрицает свой дар.

