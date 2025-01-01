Фильм Астрал: 13 инкарнаций зла
2025, Geomeun sunyeodeul
Ужасы18+
Католическая монахиня сестра Юния пытается добиться проведения экзорцизма для школьника, в которого, как она считает, вселился один из 12 сильнейших демонов. Пока мальчик находится в церковной больнице, капеллан которой считает, что пациенту скорее требуется психологическая помощь, сестра Юния берёт себе в помощницы сестру Микаэлу — способную видеть духов девушку, которая всю сознательную жизнь отрицает свой дар.
СтранаЮжная Корея
ЖанрУжасы
КачествоFull HD
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.2 IMDb
- КХРежиссёр
Квон
Хёк-чэ
- Актриса
Сон
Хе-гё
- ЧЁАктриса
Чон
Ё-бин
- Актёр
Ли
Джин-ук
- МУАктёр
Мун
У-джин
- КГАктриса
Ким
Гук-хи
- ЩДАктёр
Щин
Джэ-хви
- ПЧАктёр
Пак
Чон-хак
- ЧСАктриса
Чон
Су-джи
- ПЧАктёр
Пак
Чи-иль
- ХДАктёр
Хо
Джун-хо
- ОХСценарист
О
Хё-джин
- ПССценарист
Пак
Су-мин
- ЛПСценарист
Лим
Пхиль-сон
- ЛЮПродюсер
Ли
Ю-джин
- ОХПродюсер
О
Хё-джин
- ЩММонтажёр
Щин
Мин-гён
- ЧЧОператор
Чхве
Чхан-мин
- КТКомпозитор
Ким
Тхэ-сон