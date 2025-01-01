Фильм Астрал: 13 инкарнаций зла

Астрал: 13 инкарнаций зла
2025, Geomeun sunyeodeul
Ужасы18+
О фильме

Католическая монахиня сестра Юния пытается добиться проведения экзорцизма для школьника, в которого, как она считает, вселился один из 12 сильнейших демонов. Пока мальчик находится в церковной больнице, капеллан которой считает, что пациенту скорее требуется психологическая помощь, сестра Юния берёт себе в помощницы сестру Микаэлу — способную видеть духов девушку, которая всю сознательную жизнь отрицает свой дар.

Страна
Южная Корея
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.2 IMDb