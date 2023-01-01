Биография

Ли Джин-ук — южнокорейский актер. Родился в Чхонджу, Южная Корея, 16 сентября 1981 года. Изучал экологию в Университете Чхонджу, но затем переключился на актерскую карьеру. Снимался в рекламе. Отслужил два года в армии. Ли Джин-ук сыграл больше 30 ролей, начав свою карьеру в 2006 году с главных ролей в дорамах «Одиноки в любви», «Однажды» и «Улыбнись снова». Ли добился коммерческого успеха и статуса «звезды Халлю» в 2007 году после исполнения второй мужской роли в сериале «Аэропорт». Продолжал получать главные роли, сыграл сына президента в дораме «Непримиримые соперники», хирурга в многосерийной драме «До и после: Клиника пластической хирургии» и недавно женившегося бизнесмена в комедийной дораме «Стеклянный город». В 2011 году снялся в пародийном экшене «Шпионка Мен-воль», затем в романтической комедийной дораме «Хочу романтики». В 2013 году Ли получил свою самую заметную роль, телеведущего Пак Чжон-у, в ленте «Назад в прошлое: 9 шансов всё изменить». Сыграл заметные роли в лентах «Мисс Бабуля» и «Красота внутри», телесериале «Когда я тебя любил», триллере «Голос», апокалиптическом хорроре «Милый дом», а в 2024 году появился в сериале-триллере «Игра в кальмара».