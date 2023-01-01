Шпионка Мен-воль (сериал, 2011) смотреть онлайн
9.02011, Spy Myeong Wol 1 сезон
Боевики16+
Сезоны и серии
- 16+63 мин
Шпионка Мен-воль
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+63 мин
Шпионка Мен-воль
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+63 мин
Шпионка Мен-воль
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+63 мин
Шпионка Мен-воль
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+63 мин
Шпионка Мен-воль
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+65 мин
Шпионка Мен-воль
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+64 мин
Шпионка Мен-воль
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+64 мин
Шпионка Мен-воль
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+63 мин
Шпионка Мен-воль
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+65 мин
Шпионка Мен-воль
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+63 мин
Шпионка Мен-воль
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+65 мин
Шпионка Мен-воль
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+65 мин
Шпионка Мен-воль
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+65 мин
Шпионка Мен-воль
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+65 мин
Шпионка Мен-воль
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+65 мин
Шпионка Мен-воль
Сезон 1 Серия 16Бесплат�но
- 16+63 мин
Шпионка Мен-воль
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+67 мин
Шпионка Мен-воль
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
Сюжет
Мен-воль — молодой агент северокорейской внешней разведки, хотя так пока и не сдавшая выпускной экзамен. Ее отмечают за упорство и самоотверженность, но у девушки есть ахиллесова пята: она сначала делает, а потом уже думает. И на первом же задании она проявила все свои качества.
В итоге майор Чхве отстраняет ее от работы, но не тут-то было: шпионка решила во чтобы то ни стало исправить свою ошибку.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыБоевики
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.8 IMDb