Шпионка Мен-воль (сериал, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Мен-воль — молодой агент северокорейской внешней разведки, хотя так пока и не сдавшая выпускной экзамен. Ее отмечают за упорство и самоотверженность, но у девушки есть ахиллесова пята: она сначала делает, а потом уже думает. И на первом же задании она проявила все свои качества.



В итоге майор Чхве отстраняет ее от работы, но не тут-то было: шпионка решила во чтобы то ни стало исправить свою ошибку.



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