Голос (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно
9.22017, Boiseu 4 сезона
Триллеры, Детективы18+
- 18+67 мин
Голос
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+57 мин
Голос
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+56 мин
Голос
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+56 мин
Голос
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+59 мин
Голос
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+60 мин
Голос
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+53 мин
Голос
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+58 мин
Голос
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+64 мин
Голос
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+56 мин
Голос
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+58 мин
Голос
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+63 мин
Голос
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+60 мин
Голос
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+68 мин
Голос
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+58 мин
Голос
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+63 мин
Голос
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Опытный полицейский детектив Му Джин Хек переживает личную потерю жены, которую убили. Даже спустя много времени он не теряет надежду найти и наказать виновных в этом преступлении. Ему выпадает возможность работать с сотрудницей службы спасения Кан Квон Чжу, которая с отличием окончила подготовительные курсы. Однажды Кан Квон Чжу услышала голос человека, убившего ее отца. Теперь девушка стала одним из лучших специалистов по распознаванию звуков. Квон Чжу и детектив Джин Хек начинают работать в паре, чтобы отыскать убийц своих близких.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыКриминал, Детективы, Триллеры
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb