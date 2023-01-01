Голос (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Опытный полицейский детектив Му Джин Хек переживает личную потерю жены, которую убили. Даже спустя много времени он не теряет надежду найти и наказать виновных в этом преступлении. Ему выпадает возможность работать с сотрудницей службы спасения Кан Квон Чжу, которая с отличием окончила подготовительные курсы. Однажды Кан Квон Чжу услышала голос человека, убившего ее отца. Теперь девушка стала одним из лучших специалистов по распознаванию звуков. Квон Чжу и детектив Джин Хек начинают работать в паре, чтобы отыскать убийц своих близких.



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