Голос
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Голос

Голос (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно

9.22017, Boiseu 4 сезона
Триллеры, Детективы18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

Сюжет

Опытный полицейский детектив Му Джин Хек переживает личную потерю жены, которую убили. Даже спустя много времени он не теряет надежду найти и наказать виновных в этом преступлении. Ему выпадает возможность работать с сотрудницей службы спасения Кан Квон Чжу, которая с отличием окончила подготовительные курсы. Однажды Кан Квон Чжу услышала голос человека, убившего ее отца. Теперь девушка стала одним из лучших специалистов по распознаванию звуков. Квон Чжу и детектив Джин Хек начинают работать в паре, чтобы отыскать убийц своих близких.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb