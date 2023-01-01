Голос. Сезон 2
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2-й сезон

Голос (сериал, 2018) сезон 2 смотреть онлайн бесплатно

9.22018, Boiseu 12 серий
Триллеры, Детективы18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

Сюжет

Во втором сезоне дорамы Кан Квон Чжу всё так же служит в отделе экстренной помощи пострадавшим. Ей предстоит принять участие в расследовании серии зверских убийств, и у нее будет новый напарник, переживший личную трагедию и встречу с серийным убийцей.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb