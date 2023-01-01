Голос (сериал, 2018) сезон 2 смотреть онлайн бесплатно
9.22018, Boiseu 12 серий
Триллеры, Детективы18+
- 18+59 мин
Голос
Сезон 2 Серия 1Бесплатно
- 18+66 мин
Голос
Сезон 2 Серия 2Бесплатно
- 18+65 мин
Голос
Сезон 2 Серия 3Бесплатно
- 18+63 мин
Голос
Сезон 2 Серия 4Бесплатно
- 18+66 мин
Голос
Сезон 2 Серия 5Бесплатно
- 18+67 мин
Голос
Сезон 2 Серия 6Бесплатно
- 18+58 мин
Голос
Сезон 2 Серия 7Бесплатно
- 18+69 мин
Голос
Сезон 2 Серия 8Бесплатно
- 18+61 мин
Голос
Сезон 2 Серия 9Бесплатно
- 18+58 мин
Голос
Сезон 2 Серия 10Бесплатно
- 18+63 мин
Голос
Сезон 2 Серия 11Бесплатно
- 18+75 мин
Голос
Сезон 2 Серия 12Бесплатно
Сюжет
Во втором сезоне дорамы Кан Квон Чжу всё так же служит в отделе экстренной помощи пострадавшим. Ей предстоит принять участие в расследовании серии зверских убийств, и у нее будет новый напарник, переживший личную трагедию и встречу с серийным убийцей.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыКриминал, Детективы, Триллеры
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.6 IMDb