Голос (сериал, 2018) сезон 2 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Во втором сезоне дорамы Кан Квон Чжу всё так же служит в отделе экстренной помощи пострадавшим. Ей предстоит принять участие в расследовании серии зверских убийств, и у нее будет новый напарник, переживший личную трагедию и встречу с серийным убийцей.



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