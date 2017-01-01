Голос (сериал, 2017) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Несколько лет назад Му Джин-хёк был лучшим детективом в отделе, пока от рук серийного убийцы не погибла его жена. Детектив Му не смог простить себе её смерть. Опустился, испортился, но продолжал тайно искать убийцу.



Но детектив Му — далеко не единственный, кто одержим этой охотой. Выпускница полицейской академии Кан Гвон-джу работала в телефонной службе спасения, когда в полицию сообщили об очередной жертве серийного убийцы. Её отец — тоже полицейский — был первым, кто прибыл на место преступления и, в итоге, погиб от рук маньяка. Кан слышала это в прямом эфире и навсегда запомнила голос убийцы.



После смерти отца девушка отправилась в Америку, чтобы учиться на профайлера, эксперта по идентификации голосов. Вернувшись в Корею, она нашла детектива Му, чтобы на пару с ним закончить наконец столь важное для обоих расследование.



