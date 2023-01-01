Биография

Сон Хе-ге — южнокорейская актриса. Родилась в Тэгу 22 ноября 1981 года. С детства будущая артистка участвовала в творческих конкурсах, читала стихи и играла на сцене. Занималась фигурным катанием, однако страсть к театральному мастерству взяла свое. После победы в модельном конкурсе Sunkyung Smart ее стали приглашать сниматься в рекламных роликах и телевизионных проектах. Изучала искусство кинематографа в Университете Седжон. Первой заметной работой Сон Хе-ге стал сериал «Осень в моем сердце» 2000 года. Сегодня фильмография актрисы насчитывает более 20 проектов, среди которых дорамы «Потомки солнца», «Моя блестящая жизнь», «Бойфренд», «Великий мастер», «Мир, в котором они живут», «Ва-банк».