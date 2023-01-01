Потомки солнца (сериал, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

«Потомки солнца» — дорама о любви, которой суждено пройти испытание войной. Один из самых популярных сериалов в Китае и Южной Корее!



В эпицентре военных действий случается роковое знакомство: капитан Ю Сиджин из южнокорейских спецподразделений и женщина-врач Кан Моен влюбляются друг в друга. Однако начинаются проблемы из-за конфликта ценностей: солдат должен убивать ради защиты, а доктор — спасать жизни. После расставания герои встречаются вновь в горячей точке Урука, переживают землетрясение и эпидемию: тут их чувства вспыхивают с новой силой. Вернувшись в Корею, они продолжают встречаться, но Сиджина отправляют на опасную миссию, после чего он пропадает без вести...



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