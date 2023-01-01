Потомки солнца (сериал, 2016) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+60 мин
Потомки солнца
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+60 мин
Потомки солнца
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+61 мин
Потомки солнца
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Потомки солнца
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Потомки солнца
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
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Потомки солнца
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+60 мин
Потомки солнца
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Потомки солнца
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+61 мин
Потомки солнца
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Потомки солнца
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+61 мин
Потомки солнца
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
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Потомки солнца
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+60 мин
Потомки солнца
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+58 мин
Потомки солнца
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+61 мин
Потомки солнца
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+60 мин
Потомки солнца
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
«Потомки солнца» — дорама о любви, которой суждено пройти испытание войной. Один из самых популярных сериалов в Китае и Южной Корее!
В эпицентре военных действий случается роковое знакомство: капитан Ю Сиджин из южнокорейских спецподразделений и женщина-врач Кан Моен влюбляются друг в друга. Однако начинаются проблемы из-за конфликта ценностей: солдат должен убивать ради защиты, а доктор — спасать жизни. После расставания герои встречаются вновь в горячей точке Урука, переживают землетрясение и эпидемию: тут их чувства вспыхивают с новой силой. Вернувшись в Корею, они продолжают встречаться, но Сиджина отправляют на опасную миссию, после чего он пропадает без вести...
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыВоенные, Боевики, Драмы, Мелодрамы, Зарубежные
Рейтинг
- ЛЫРежиссёр
Ли
Ын-бок
- ПСРежиссёр
Пэк
Сан-хун
- ЮДРежиссёр
Ю
Джон-сон
- СДАктёр
Сон
Джун-ги
- Актриса
Сон
Хе-гё
- ЧГАктёр
Чин
Гу
- КДАктриса
Ким
Джи-вон
- Актёр
Кан
Щин-иль
- Актёр
Ким
Бён-чхоль
- АБАктёр
Ан
Бо-хён
- КМАктёр
Ким
Мин-сок
- ЛСАктёр
Ли
Сын-джун
- СДАктриса
Со
Джон-ён
- КВСценарист
Ким
Вон-сок
- КЫСценарист
Ким
Ын-сук
- ЮДПродюсер
Ю
Джон-сон
- ПГПродюсер
Пэ
Гён-су
- ХЁПродюсер
Хам
Ён-хун