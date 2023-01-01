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Потомки солнца
1-й сезон

Потомки солнца (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

9.62016, Taeyangeui huye 16 серий
Мелодрамы, Зарубежные16+

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1-й сезон

Сюжет

Даже в условиях хаоса, в эпицентре военных дествий есть место любви. Откройте для себя вдохновляющую историю мужества: начинайте смотреть дораму «Потомки солнца» — 1 сезон онлайн на русском языке доступен на нашем видеосервисе Wink!

В первом сезоне в разгар разрушительных и опасных событий командир спецназа Ю Сиджин влюбляется в девушку-врача Кан Моен из сеульского госпиталя. Однако их профессиональная деятельность становится препятствием в развитии отношений из-за разных ценностей: солдат вынужден убивать ради защиты, а для врача важна каждая жизнь. Сиджин и Кан Моен расстаются, но позже снова встречаются в горячей точке в Уруке.

Смогут ли герои пройти все испытания, которые выпали на их долю? Узнаете, если включите первый сезон одного из самых популярных и высокорейтинговых корейских сериалов: дораму «Потомки солнца» смотреть онлайн рекомендуем на нашем портале Wink!

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Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.2 IMDb