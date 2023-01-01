Потомки солнца (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+60 мин
Потомки солнца
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+60 мин
Потомки солнца
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Потомки солнца
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Потомки солнца
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Потомки солнца
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
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Потомки солнца
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+60 мин
Потомки солнца
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Потомки солнца
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+61 мин
Потомки солнца
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Потомки солнца
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+61 мин
Потомки солнца
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+59 мин
Потомки солнца
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+60 мин
Потомки солнца
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+58 мин
Потомки солнца
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+61 мин
Потомки солнца
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+60 мин
Потомки солнца
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Даже в условиях хаоса, в эпицентре военных дествий есть место любви. Откройте для себя вдохновляющую историю мужества: начинайте смотреть дораму «Потомки солнца» — 1 сезон онлайн на русском языке доступен на нашем видеосервисе Wink!
В первом сезоне в разгар разрушительных и опасных событий командир спецназа Ю Сиджин влюбляется в девушку-врача Кан Моен из сеульского госпиталя. Однако их профессиональная деятельность становится препятствием в развитии отношений из-за разных ценностей: солдат вынужден убивать ради защиты, а для врача важна каждая жизнь. Сиджин и Кан Моен расстаются, но позже снова встречаются в горячей точке в Уруке.
Смогут ли герои пройти все испытания, которые выпали на их долю? Узнаете, если включите первый сезон одного из самых популярных и высокорейтинговых корейских сериалов: дораму «Потомки солнца» смотреть онлайн рекомендуем на нашем портале Wink!
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыВоенные, Боевики, Драмы, Мелодрамы, Зарубежные
Рейтинг
- ЛЫРежиссёр
Ли
Ын-бок
- ПСРежиссёр
Пэк
Сан-хун
- ЮДРежиссёр
Ю
Джон-сон
- СДАктёр
Сон
Джун-ги
- Актриса
Сон
Хе-гё
- ЧГАктёр
Чин
Гу
- КДАктриса
Ким
Джи-вон
- Актёр
Кан
Щин-иль
- Актёр
Ким
Бён-чхоль
- АБАктёр
Ан
Бо-хён
- КМАктёр
Ким
Мин-сок
- ЛСАктёр
Ли
Сын-джун
- СДАктриса
Со
Джон-ён
- КВСценарист
Ким
Вон-сок
- КЫСценарист
Ким
Ын-сук
- ЮДПродюсер
Ю
Джон-сон
- ПГПродюсер
Пэ
Гён-су
- ХЁПродюсер
Хам
Ён-хун