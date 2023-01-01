Потомки солнца (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

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Даже в условиях хаоса, в эпицентре военных дествий есть место любви. Откройте для себя вдохновляющую историю мужества: начинайте смотреть дораму «Потомки солнца» — 1 сезон онлайн на русском языке доступен на нашем видеосервисе Wink!



В первом сезоне в разгар разрушительных и опасных событий командир спецназа Ю Сиджин влюбляется в девушку-врача Кан Моен из сеульского госпиталя. Однако их профессиональная деятельность становится препятствием в развитии отношений из-за разных ценностей: солдат вынужден убивать ради защиты, а для врача важна каждая жизнь. Сиджин и Кан Моен расстаются, но позже снова встречаются в горячей точке в Уруке.



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