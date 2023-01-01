WinkКан Щин-иль
Кан Щин-иль
Kang Shin-il
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 26 ноября 1960 г. (64 года)
Фильмография
Актёр
- 9.0
Мой пес Руни2023, 107 мин
- 9.2
Полицейская академия2021
- 8.8
Химера2021Бесплатно
- 8.8
Я приду, когда будет хорошая погода2020Бесплатно
- 9.0
Тюремный врач2019Бесплатно
- 8.6
Плохие парни 2: Город зла2017Бесплатно
- 8.8
Шепот2017
- 9.5
Потомки солнца2016Бесплатно
- 9.3
Пиноккио (2014)2014
- 9.1
Плохие парни2014Бесплатно
- 9.4
Тайна2013Бесплатно
- 9.4
Всегда2011, 101 минБесплатно