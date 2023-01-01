Тайна (сериал, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Девушка берет на себя вину жениха в убийстве, не подозревая, что парень жертвы теперь жаждет ей отомстить. Южнокорейская дорама от создателей «Потомков солнца».



Совсем недавно Кан Ю-чжон была радостной и беззаботной невестой, однако все изменилось, когда ее любимый сбил насмерть молодую женщину. Понимая, что это преступление поставит крест на его юридической карьере, девушка решает взять его вину на себя. Через пять лет после выхода из мест лишения свободы Кан Ю-чжон возвращается в мир и обнаруживает, что ее бывший возлюбленный забыл о ней и начал новую жи�знь с другой женщиной. Тем временем Мин-хек, жених погибшей, не собирается оставлять Кан Ю-чжон в покое и любой ценой стремится ей отомстить.



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