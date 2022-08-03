Тайна. Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
Тайна
1-й сезон
10-я серия
9.42013, Secret love (Bimil)
Мелодрама, Драма16+

Тайна (сериал, 2013) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

У наследника богатой семьи Мин-хeка холодное сердце, и он не верил в любовь, пока не встретил Ю-джон. Та недавно вышла из тюрьмы, где отбывала срок за то, что попала в аварию и стала причиной смерти девушки. Но на самом деле в этом виноват еe парень До-хун, преуспевающий прокурор, а Ю-джон взяла на себя вину. Как это часто случается, в обмен на преданность До-хун бросает девушку и начинает встречаться с богатой.

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.0 IMDb