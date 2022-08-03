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Тайна
1-й сезон

Тайна (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

9.42013, Secret love (Bimil) 16 серий
Мелодрама, Драма16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Остросюжетный южнокорейский сериал со звездами «Бара на колесах» и «Доктора Е-хана». Не пропустите 1 сезон захватывающей истории о любви, предательстве и мести «Тайна» — дорама с русской озвучкой ждет вас на Wink.

В первом сезоне вы познакомитесь с талантливым юристом До-хуном и его невестой Кан Ю-чжон, чьи мечты о семейном счастье рушатся после трагического происшествия. Когда молодой человек не справляется с управлением и сбивает молодую женщину, Кан Ю-чжон берет вину на себя, чтобы спасти жениха. Через пять лет она с горечью узнает, что До-хун начал новую жизнь с другой женщиной. На этом ее страдания не заканчиваются, так как жених погибшей, успешный бизнесмен Мин-хек, мечтает превратить в ад жизнь убийцы своей возлюбленной.

Оставайтесь на нашем видеосервисе, чтобы поскорее узнать, какая судьба ждет Кан Ю-чжон. Скорее включайте южнокорейский сериал «Тайна» — смотреть дораму онлайн 2013 года можно прямо сейчас на Wink!

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.0 IMDb