Тайна (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

Остросюжетный южнокорейский сериал со звездами «Бара на колесах» и «Доктора Е-хана». Не пропустите 1 сезон захватывающей истории о любви, предательстве и мести «Тайна» — дорама с русской озвучкой ждет вас на Wink.



В первом сезоне вы познакомитесь с талантливым юристом До-хуном и его невестой Кан Ю-чжон, чьи мечты о семейном счастье рушатся после трагического происшествия. Когда молодой человек не справляется с управлением и сбивает молодую женщину, Кан Ю-чжон берет вину на себя, чтобы спасти жениха. Через пять лет она с горечью узнает, что До-хун начал новую жизнь с другой женщиной. На этом ее страдания не заканчиваются, так как жених погибшей, успешный бизнесмен Мин-хек, мечтает превратить в ад жизнь убийцы своей возлюбленной.



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