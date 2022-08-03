Тайна (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+64 мин
Тайна
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+68 мин
Тайна
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+68 мин
Тайна
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+68 мин
Тайна
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+65 мин
Тайна
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+65 мин
Тайна
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+65 мин
Тайна
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+65 мин
Тайна
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+60 мин
Тайна
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+60 мин
Тайна
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+60 мин
Тайна
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+60 мин
Тайна
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+59 мин
Тайна
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+60 мин
Тайна
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+59 мин
Тайна
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+59 мин
Тайна
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Остросюжетный южнокорейский сериал со звездами «Бара на колесах» и «Доктора Е-хана». Не пропустите 1 сезон захватывающей истории о любви, предательстве и мести «Тайна» — дорама с русской озвучкой ждет вас на Wink.
В первом сезоне вы познакомитесь с талантливым юристом До-хуном и его невестой Кан Ю-чжон, чьи мечты о семейном счастье рушатся после трагического происшествия. Когда молодой человек не справляется с управлением и сбивает молодую женщину, Кан Ю-чжон берет вину на себя, чтобы спасти жениха. Через пять лет она с горечью узнает, что До-хун начал новую жизнь с другой женщиной. На этом ее страдания не заканчиваются, так как жених погибшей, успешный бизнесмен Мин-хек, мечтает превратить в ад жизнь убийцы своей возлюбленной.
Оставайтесь на нашем видеосервисе, чтобы поскорее узнать, какая судьба ждет Кан Ю-чжон. Скорее включайте южнокорейский сериал «Тайна» — смотреть дораму онлайн 2013 года можно прямо сейчас на Wink!