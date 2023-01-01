Химера
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Химера
8.82021, Kimaira 1 сезон
Детективы, Криминал18+
Детектив и профайлер из ФБР расследуют дело о загадочном взрыве, след которого ведет в 1984 год

Химера (Сериал 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Корейская детективная дорама о расследовании загадочного взрыва, который связан с преступлениями 35-летней давности.

Однажды ночью пожилой игрок в азартные игры находит в своей машине странную зажигалку с химерой — легендарным монстром из греческой мифологии. Мужчина решает воспользоваться ей, и автомобиль тут же охватывает взрыв. За дело берется детектив Чха Чжэхван, но внимательное изучение места трагедии не приводит к результату, ведь зажигалки там больше нет. Чжэхван просит о помощи Юджин Хэтэуэй, американскую кореянку, обучавшуюся профайлингу в ФБР. Вместе они вычисляют причину случившегося и находят его связь с происшествиями 1984 года, получившими название «Дело Химеры». За этим следует череда других взрывов, в результате которых в опасности оказываются другие полицейские.

Кто стоит за злодеяниями, расскажет детектив «Химера» — дорама, смотреть онлайн с русской озвучкой которую можно на Wink.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb