Химера (Сериал 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Корейская детективная дорама о расследовании загадочного взрыва, который связан с преступлениями 35-летней давности.



Однажды ночью пожилой игрок в азартные игры находит в своей машине странную зажигалку с химерой — легендарным монстром из греческой мифологии. Мужчина решает воспользоваться ей, и автомобиль тут же охватывает взрыв. За дело берется детектив Чха Чжэхван, но внимательное изучение места трагедии не приводит к результату, ведь зажигалки там больше нет. Чжэхван просит о помощи Юджин Хэтэуэй, американскую кореянку, обучавшуюся профайлингу в ФБР. Вместе они вычисляют причину случившегося и находят его связь с происшествиями 1984 года, получившими название «Дело Химеры». За этим следует череда других взрывов, в результате которых в опасности оказываются другие полицейские.



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