Я приду, когда будет хорошая погода (сериал, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Мок Хэ-вон (Пак Мин-ен) — талантливая виолончелистка с мягким характером и тяжелым прошлым, из-за которого она не замкнулась в себе и доверяет людям. Устав от жизни в Сеуле, она решает вернуться в родную деревню, где встречает своего бывшего одноклассника Им Ын-соба (Со Кан-джун), владельца маленького книжного магазина. Общие воспоминания меняют привычный уклад жизни героев.



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