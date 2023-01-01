Я приду, когда будет хорошая погода (сериал, 2020) смотреть онлайн бесплатно
8.82020, When the Weather is Fine (I'll Go to You when the Weather is Nice) 1 сезон
Мелодрамы16+
Сезоны и серии
- 16+61 мин
Я приду, когда будет хорошая погода
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+59 мин
Я приду, когда будет хорошая погода
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+59 мин
Я приду, когда будет хорошая погода
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+60 мин
Я приду, когда будет хорошая погода
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+65 мин
Я приду, когда будет хорошая погода
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+63 мин
Я приду, когда будет хорошая погода
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+62 мин
Я приду, когда будет хорошая погода
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+61 мин
Я приду, когда будет хорошая погода
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+58 мин
Я приду, когда будет хорошая погода
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+62 мин
Я приду, когда будет хорошая погода
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+62 мин
Я приду, когда будет хорошая погода
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+62 мин
Я приду, когда будет хорошая погода
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+58 мин
Я приду, когда будет хорошая погода
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+63 мин
Я приду, когда будет хорошая погода
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+62 мин
Я приду, когда будет хорошая погода
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+62 мин
Я приду, когда будет хорошая погода
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Мок Хэ-вон (Пак Мин-ен) — талантливая виолончелистка с мягким характером и тяжелым прошлым, из-за которого она не замкнулась в себе и доверяет людям. Устав от жизни в Сеуле, она решает вернуться в родную деревню, где встречает своего бывшего одноклассника Им Ын-соба (Со Кан-джун), владельца маленького книжного магазина. Общие воспоминания меняют привычный уклад жизни героев.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыМелодрамы
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb