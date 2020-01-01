Я приду, когда будет хорошая погода. Сезон 1. Серия 9
Wink
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Я приду, когда будет хорошая погода
1-й сезон
9-я серия

Я приду, когда будет хорошая погода (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

8.82020, When the Weather is Fine (I'll Go to You when the Weather is Nice)
Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Устав от злых людей и жизни в Сеуле, виолончелистка Хе-вон возвращается в родную деревню, где знакомится с простым парнем, который держит книжный магазин. Отношение девушки к жизни начинает меняться.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb