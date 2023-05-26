Молодой человек пытается найти новый дом для любимого пса, узнав, что у невесты аллергия на собак. Трогательная комедия из Кореи о бесконечной любви к животным.



Наконец настал момент, когда Минсу делает предложение своей любимой девушке Сонгён, и та с радостью соглашается. Казалось бы, их счастье ничто не может омрачить, но жених узнает о невесте последнюю тайну. Его любимая унаследовала от родных аллергию на собак и принимала лекарства перед каждой встречей с Руни, верным псом Минсу. Но больше таблетки девушка принимать не может, и поэтому Минсу придется сделать непростой выбор. Скрепя сердце он решает отдать собаку родственникам, но никто из них не готов за ней ухаживать. Тогда он вместе с двоюродным братом Чингуком принимается искать нового хозяина среди незнакомых людей. Однако им то и дело попадаются кандидаты со странностями. Кроме того, парадоксальным образом в попечении у Минсу и Чингука оказывается все больше животных.



Что же предпримут братья теперь и удастся ли Минсу найти новый дом для очаровательной собаки, вы узнаете, если будете смотреть «Мой пес Руни» — фильм 2023 года онлайн доступен на Wink.

