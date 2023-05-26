Мой пес Руни
Wink
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Мой пес Руни
9.12023, Meongmongi
Комедия, Драма107 мин18+

Мой пес Руни (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Молодой человек пытается найти новый дом для любимого пса, узнав, что у невесты аллергия на собак. Трогательная комедия из Кореи о бесконечной любви к животным.

Наконец настал момент, когда Минсу делает предложение своей любимой девушке Сонгён, и та с радостью соглашается. Казалось бы, их счастье ничто не может омрачить, но жених узнает о невесте последнюю тайну. Его любимая унаследовала от родных аллергию на собак и принимала лекарства перед каждой встречей с Руни, верным псом Минсу. Но больше таблетки девушка принимать не может, и поэтому Минсу придется сделать непростой выбор. Скрепя сердце он решает отдать собаку родственникам, но никто из них не готов за ней ухаживать. Тогда он вместе с двоюродным братом Чингуком принимается искать нового хозяина среди незнакомых людей. Однако им то и дело попадаются кандидаты со странностями. Кроме того, парадоксальным образом в попечении у Минсу и Чингука оказывается все больше животных.

Что же предпримут братья теперь и удастся ли Минсу найти новый дом для очаровательной собаки, вы узнаете, если будете смотреть «Мой пес Руни» — фильм 2023 года онлайн доступен на Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мой пес Руни»