Мой пес Руни (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Молодой человек пытается найти новый дом для любимого пса, узнав, что у невесты аллергия на собак. Трогательная комедия из Кореи о бесконечной любви к животным.
Наконец настал момент, когда Минсу делает предложение своей любимой девушке Сонгён, и та с радостью соглашается. Казалось бы, их счастье ничто не может омрачить, но жених узнает о невесте последнюю тайну. Его любимая унаследовала от родных аллергию на собак и принимала лекарства перед каждой встречей с Руни, верным псом Минсу. Но больше таблетки девушка принимать не может, и поэтому Минсу придется сделать непростой выбор. Скрепя сердце он решает отдать собаку родственникам, но никто из них не готов за ней ухаживать. Тогда он вместе с двоюродным братом Чингуком принимается искать нового хозяина среди незнакомых людей. Однако им то и дело попадаются кандидаты со странностями. Кроме того, парадоксальным образом в попечении у Минсу и Чингука оказывается все больше животных.
Что же предпримут братья теперь и удастся ли Минсу найти новый дом для очаровательной собаки, вы узнаете, если будете смотреть «Мой пес Руни» — фильм 2023 года онлайн доступен на Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Драма
КачествоFull HD
Время107 мин / 01:47
Рейтинг
- КДРежиссёр
Ким
Джу-хван
- ЮЁАктёр
Ю
Ён-сок
- ЧТАктёр
Чха
Тхэ-хён
- ЧИАктриса
Чон
Ин-сон
- ПЧАктриса
Пак
Чин-джу
- Актёр
Тхэ
Вон-сок
- РСАктёр
Рю
Су-ён
- ЧДАктёр
Чон
Джи-хун
- Актёр
Кан
Щин-иль
- КДАктриса
Ким
Джи-ён
- КДСценарист
Ким
Джу-хван
- КДПродюсер
Ким
Джу-хван
- ИГАктёр дубляжа
Ислам
Ганджаев
- КДАктёр дубляжа
Кирилл
Дмитриев
- НДАктриса дубляжа
Наталья
Долгова
- ВЗАктриса дубляжа
Василисса
Зайцева
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- КСМонтажёр
Ким
Сон-мин
- КДКомпозитор
Ку
Джа-ван