Тюремный врач
Wink
Сериалы
Тюремный врач
9.02019, Dakteo peurijeuneo 1 сезон
Драмы18+

Тюремный врач (сериал, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Из-за неприятного инцидента блестящего хирурга выгоняют из клиники. Тогда он отправляется работать в тюремную больницу.

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Информация

Страна
Южная Корея
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb