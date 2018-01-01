Биография

Ли Да-ин — южнокорейская актриса. Родилась в Сеуле 5 ноября 1992 года. Ли Да-ин выросла в семье, тесно связанной с киноиндустрией. Ее мать, Кён Ми-ри, — известная южнокорейская актриса, что оказало большое влияние на выбор профессии девушки. Она получила актерское образование и начала карьеру в кино и на телевидении в 2014 году. Ли Да-ин приобрела известность благодаря ролям в таких проектах, как сериалы «Алиса», вышедший на экраны в 2020, и «Тюремный врач». В 2023 году она снялась в историческом сериале «Возлюбленные», который привлек к ней еще больше внимания. Ли Да-ин продолжает развиваться как актриса, успешно выступает в различных жанрах: от драмы до научной фантастики.