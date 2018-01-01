Биография

Пак Ын-сок — южнокорейский актер. Родился в Сеуле 10 февраля 1984 года. Ранние годы биографии Ын-сока прошли в США, куда он переехал в возрасте семи лет вместе с родителями. В 21 год вернулся в Южную Корею с целью стать актером. Прожив большую часть жизни в Нью-Йорке, он практически забыл родной язык. Потому по приезде в Сеул добровольно пошел служить в армию, чтобы подтянуть корейский язык. После службы получил образование в Сеульском институте искусств. Широкую известность Пак Ын-сок получил благодаря ролям в сериале «Напарники», за работу в котором был отмечен премией MBC Drama Awards, и фэнтези-драме «Пентхаус», пополнившей коллекцию наград премией SBS Drama Awards. Также актер принял участие в проектах «Голос», «Тюремный врач», «Лунный свет», «Полюби меня, если осмелишься», «Хвостатый переполох». Съемки в кино Пак Ын-сок успевает совмещать с работой в театрах: в его репертуаре — ведущие роли в постановках «Гамлет», «Песня слона» и «Амадей». За работу в спектаклях «Песня слона», «Ближе» и The History Boys он удостоился театральной премии Interpark Golden Ticket Awards.