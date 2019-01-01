Тюремный врач (сериал, 2019) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

Тюремный врач. Серия 15
9.02019, Dakteo peurijeuneo
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Из-за неприятного инцидента блестящего хирурга выгоняют из клиники. Тогда он отправляется работать в тюремную больницу.

Южная Корея
Драма
Full HD
63 мин / 01:03

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb