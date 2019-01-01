Тюремный врач. Серия 7
Wink
Сериалы
Тюремный врач
1-й сезон
7-я серия
9.02019, Dakteo peurijeuneo
Драмы18+

Тюремный врач (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Из-за неприятного инцидента блестящего хирурга выгоняют из клиники. Тогда он отправляется работать в тюремную больницу.

Сериал Тюремный врач 1 сезон 7 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb