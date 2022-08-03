Тюремный врач. Серия 10
Wink
Сериалы
Тюремный врач
1-й сезон
10-я серия
9.02019, Dakteo peurijeuneo
Драма18+

Тюремный врач (сериал, 2019) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Из-за неприятного инцидента блестящего хирурга выгоняют из клиники. Тогда он отправляется работать в тюремную больницу.

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb