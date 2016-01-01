WinkСериалыПотомки солнца1-й сезон9-я серия
Потомки солнца (сериал, 2016) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно
9.52016, Taeyangeui huye
Мелодрама, Драма16+
О сериале
Капитан спецназа Южной Кореи Ю Си Джин, которого играет актер Сон Джун Ки (Song Joong Ki) знакомится с очаровательным доктором Кан Мо Ён (Сон Хе Гё Song Hye-kyo). Два человека долга влюбляются, но служба Ю Си Джин отправляет его в новую горячую точку нести миротворческую миссию ООН. Судьба дает им второй шанс в вымышленной стране Урук, где им приходится вместе пережить землетрясение и эпидемию.
СтранаЮжная Корея
ЖанрВоенный, Боевик, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Время60 мин / 01:00
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
8.2 IMDb
- ЛЫРежиссёр
Ли
Ын-бок
- ПСРежиссёр
Пэк
Сан-хун
- ЮДРежиссёр
Ю
Джон-сон
- СДАктёр
Сон
Джун-ги
- Актриса
Сон
Хе-гё
- ЧГАктёр
Чин
Гу
- КДАктриса
Ким
Джи-вон
- Актёр
Кан
Щин-иль
- Актёр
Ким
Бён-чхоль
- АБАктёр
Ан
Бо-хён
- КМАктёр
Ким
Мин-сок
- ЛСАктёр
Ли
Сын-джун
- СДАктриса
Со
Джон-ён
- КВСценарист
Ким
Вон-сок
- КЫСценарист
Ким
Ын-сук
- ЮДПродюсер
Ю
Джон-сон
- ПГПродюсер
Пэ
Гён-су
- ХЁПродюсер
Хам
Ён-хун