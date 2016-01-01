Потомки солнца. Серия 9
Потомки солнца (сериал, 2016) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

9.52016, Taeyangeui huye
Мелодрама, Драма16+

Капитан спецназа Южной Кореи Ю Си Джин, которого играет актер Сон Джун Ки (Song Joong Ki) знакомится с очаровательным доктором Кан Мо Ён (Сон Хе Гё Song Hye-kyo). Два человека долга влюбляются, но служба Ю Си Джин отправляет его в новую горячую точку нести миротворческую миссию ООН. Судьба дает им второй шанс в вымышленной стране Урук, где им приходится вместе пережить землетрясение и эпидемию.

Сериал Потомки солнца 1 сезон 9 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Военный, Боевик, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.2 IMDb