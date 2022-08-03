Потомки солнца (сериал, 2016) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Капитан спецназа Южной Кореи Ю Си Джин, которого играет актер Сон Джун Ки (Song Joong Ki) знакомится с очаровательным доктором Кан Мо Ён (Сон Хе Гё Song Hye-kyo). Два человека долга влюбляются, но служба Ю Си Джин отправляет его в новую горячую точку нести миротворческую миссию ООН. Судьба дает им второй шанс в вымышленной стране Урук, где им приходится вместе пережить землетрясение и эпидемию.

