WinkФильмыАстрал: 13 инкарнаций злаАктёры и съёмочная группа фильма «Астрал: 13 инкарнаций зла»
Актёры и съёмочная группа фильма «Астрал: 13 инкарнаций зла»
Режиссёры
Актёры
АктрисаSister Yunia
Сон Хе-гёSong Hye-gyo
АктрисаSister Michaela
Чон Ё-бинJeon Yeo-bin
АктёрFather Paul
Ли Джин-укLee Jin-wook
АктёрChoi Hee-joon
Мун У-джинMoon Woo-jin
АктрисаBodhisattva Hyo-won
Ким Гук-хиKim Gook-hee
АктёрAe-dong
Щин Джэ-хвиShin Jae-hwi
АктёрBuddhist monk Dam-eon
Пак Чон-хакPark Jeong-hak
АктрисаChoi Hee-joon's mother
Чон Су-джиJeon Soo-ji
АктёрBishop
Пак Чи-ильPark Ji-il
АктёрFather Andrew