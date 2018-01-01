Wink
Фильмы
Астрал: 13 инкарнаций зла
Актёры и съёмочная группа фильма «Астрал: 13 инкарнаций зла»

Актёры и съёмочная группа фильма «Астрал: 13 инкарнаций зла»

Режиссёры

Квон Хёк-чэ

Квон Хёк-чэ

Kwon Hyeok-jae
Режиссёр

Актёры

Сон Хе-гё

Сон Хе-гё

Song Hye-gyo
АктрисаSister Yunia
Чон Ё-бин

Чон Ё-бин

Jeon Yeo-bin
АктрисаSister Michaela
Ли Джин-ук

Ли Джин-ук

Lee Jin-wook
АктёрFather Paul
Мун У-джин

Мун У-джин

Moon Woo-jin
АктёрChoi Hee-joon
Ким Гук-хи

Ким Гук-хи

Kim Gook-hee
АктрисаBodhisattva Hyo-won
Щин Джэ-хви

Щин Джэ-хви

Shin Jae-hwi
АктёрAe-dong
Пак Чон-хак

Пак Чон-хак

Park Jeong-hak
АктёрBuddhist monk Dam-eon
Чон Су-джи

Чон Су-джи

Jeon Soo-ji
АктрисаChoi Hee-joon's mother
Пак Чи-иль

Пак Чи-иль

Park Ji-il
АктёрBishop
Хо Джун-хо

Хо Джун-хо

Heo Joon-ho
АктёрFather Andrew

Сценаристы

О Хё-джин

О Хё-джин

Oh Hyo-jin
Сценарист
Пак Су-мин

Пак Су-мин

Park Soo-min
Сценарист
Лим Пхиль-сон

Лим Пхиль-сон

Lim Pil-seong
Сценарист

Продюсеры

Ли Ю-джин

Ли Ю-джин

Lee Yoo-jin
Продюсер
О Хё-джин

О Хё-джин

Oh Hyo-jin
Продюсер

Монтажёры

Щин Мин-гён

Щин Мин-гён

Shin Min-gyeong
Монтажёр

Операторы

Чхве Чхан-мин

Чхве Чхан-мин

Choi Chan-min
Оператор

Композиторы

Ким Тхэ-сон

Ким Тхэ-сон

Kim Tae-seong
Композитор