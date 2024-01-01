Астрал: Долг крови (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Молодая женщина устраивается на работу на фабрику, приносящую сотрудников в жертву ради успеха. Индонезийский хоррор «Астрал: Долг крови» — фильм, вдохновленный реальными событиями 1990-х годов.
Эрвине срочно нужны деньги: ее сыну Джоди, которого она родила вне брака, требуется лечение после несчастного случая. Внезапно ей поступает предложение о работе на фабрике, занимающейся батиком, индонезийским видом росписи по ткани. Основатели фабрики утверждают, что были знакомы с отцом Эрвины, который пропал, когда она была еще девочкой. Эрвина со рвением принимается за работу, но вскоре начинает подозревать, что успех фабрики держится не только на таланте сотрудников, но и на кровавых ритуалах, которые проводят владельцы.
Рейтинг
- ЭМАктёр
Эдувард
Маналу
- МКАктёр
Мухаммад
Кхан
- ЛНАктриса
Лакшми
Нотокусумо
- МЛАктёр
Майк
Лукок
- ТНАктриса
Таскья
Намья
- НКАктёр
Награ
Каутсар Пакусадево
- МТАктёр
Миан
Тиара
- ККАктёр
Кришна
Кейтаро
- ЛМАктёр
Лаки
Мониага
- РВАктриса
Рэйчел
Веннья
- ЙАСценарист
Йосеп
Анджи Ноен
- КРСценарист
Калвин
Рамелан
- NLСценарист
Ni
Luh Febri Darmayanti
- ДМПродюсер
Джэсон
Ма
- КИПродюсер
Кристиан
Иманэлл
- КХПродюсер
Кресна
Хутаурун
- КЕПродюсер
Крис
Ейамсакулрат
- АСХудожник
Асеп
Сурьяман
- ВИМонтажёр
Ваван
И. Вибово
- РВКомпозитор
Рахадиан
Винорсито