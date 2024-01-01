Астрал: Долг крови (фильм, 2024) смотреть онлайн

Молодая женщина устраивается на работу на фабрику, приносящую сотрудников в жертву ради успеха. Индонезийский хоррор «Астрал: Долг крови» — фильм, вдохновленный реальными событиями 1990-х годов.



Эрвине срочно нужны деньги: ее сыну Джоди, которого она родила вне брака, требуется лечение после несчастного случая. Внезапно ей поступает предложение о работе на фабрике, занимающейся батиком, индонезийским видом росписи по ткани. Основатели фабрики утверждают, что были знакомы с отцом Эрвины, который пропал, когда она была еще девочкой. Эрвина со рвением принимается за работу, но вскоре начинает подозревать, что успех фабрики держится не только на таланте сотрудников, но и на кровавых ритуалах, которые проводят владельцы.



