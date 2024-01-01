Год 10 (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Спустя несколько лет поле глобальной катастрофы молодой человек пытается забрать лекарства, поддерживающие жизнь его девушки, у банды каннибалов. Постапокалиптический триллер «Год 10» — фильм 2024 года, где герои не говорят ни слова.



Человеческая цивилизация, какой мы ее знаем, подошла к концу. Джейк, его отец и девушка живут тихой жизнью, избегая проблем и других уцелевших людей. Главные их враги — те, кто поддались самым низменным инстинктам и стали каннибалами. Одна из таких банд однажды находит дом Джейка, грабит его и убивает отца. Среди украденных вещей — драгоценные медикаменты, которые спасают его девушку от мучительной смерти. Стремясь помочь ей, Джейк встает на путь мести.



Удастся ли ему сохранить человечность, расскажет «Год 10». Фильм смотреть онлайн вы сможете на нашем видеосервисе Wink.



Год 10 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.