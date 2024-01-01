Астрал. Могильный ритуал (фильм, 2024) смотреть онлайн

Специалист по ритуальным услугам соглашается работать с семьей, обвиняемой в черной магии. Так он впускает в свою жизнь темные силы. Индонезийский хоррор «Астрал. Могильный ритуал» — фильм о кризисе веры, вызванном столкновением с потусторонним.



В маленькой индонезийской деревне загадочным образом погибает обеспеченная семья. На протяжении многих лет ее подозревали во владении черной магией, и теперь остальные жители не хотят иметь с телами ничего общего. Никто даже не берется проводить ритуал омовения, без которого усопших нельзя предать земле. Ибрагим, мастер ритуальных услуг, недавно потерял собственную семью в результате несчастного случая. Отбросив предрассудки, он берется хоронить неприкасаемое семейство. Теперь его жизнь обернется подлинным кошмаром.



С чем предстоит столкнуться Ибрагиму, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Астрал. Могильный ритуал» (2024) онлайн на Wink.



Астрал смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.