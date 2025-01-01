Гризли (фильм, 2025) смотреть онлайн

В окрестностях стройки лесного курорта находят растерзанные тела: медведица-людоед вышла на охоту. Фильм «Гризли» — хоррор о беспомощности человека перед дикой природой.



Когда в лесах Монтаны начинается стройка отеля «Нью Хэвен», этим решением довольны далеко не все. Пара зоозащитников пытается помешать вырубке деревьев, но натыкается на кровожадную медведицу, которой им нечего противопоставить. После того, как их тела находят, строительство приходится остановить. Люди лишаются работы, а руководители теряют деньги, так что полиции приходится просить помощи у охотника по имени Джо, ведь только он может остановить разъяренного зверя.



