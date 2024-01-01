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Синистер. Из тьмы (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Группа волонтеров во главе со смотрительницей заповедника отправляется на поиски пропавшей женщины и сталкивается со злом, которое обитает в местных пещерах. Шведский хоррор «Синистер. Из тьмы» — фильм о демона�х, которые обитают в душах людей.
Смотрительница природного заповедника Анжелика отлично знакома с местными легендами о пещерных демонах. Она пугает страшными историями беспечных туристов, норовящих подвергнуть себя опасности, но сама считает их лишь суевериями. Незадолго до Рождества отчаявшаяся мать по имени Мария отправляется в заснеженный лес, чтобы найти своего пропавшего сына Тео, и сама бесследно исчезает. Анжелика собирает команду волонтеров-спасателей, среди которых оказывается ее бывший молодой человек Виктор и нынешний бойфренд Йохан, и вместе они начинают поиски Марии. Вскоре Виктор начинает видеть странные вещи среди деревьев, а его спутники понимают, что где-то рядом притаилась злая сила, жаждущая крови.
Выживут ли они в проклятом лесу, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Синистер. Из тьмы» (2024) онлайн на Wink.
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Рейтинг
- ФВРежиссёр
Филип
В. да Сильва
- ОСАктёр
Оскар
Скагерберг
- ЛААктёр
Ларс
Адстен
- ЛБАктёр
Леннарт
Б. Санделин
- МХАктриса
Марион
Хорни
- ТХАктёр
Томас
Хеденгран
- ПМАктёр
Петер
Мерлин
- СДАктёр
Санна
Дженсон
- АХАктриса
Аркана
Ханна
- АКАктриса
Аманда
Кильпеляйнен Арвидссон
- РБАктриса
Ракель
Бенер
- ДНСценарист
Джимми
Ниврен Олссон
- СГХудожница
Софи
Грегерсдоттир
- HTХудожница
Hanna
Tunemar
- LLХудожник
Louise
Labanino
- ТФМонтажёр
Тьяго
Фелисиано
- ВДОператор
Виктория
Джерн
- ГСОператор
Густав
Стерн
- АЛОператор
Аке
Лундстрём
- ИЙОператор
Ингемар
Йоханссон
- ЭСКомпозитор
Эрик
Скодвин