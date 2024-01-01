Синистер. Из тьмы
Wink
Фильмы
Синистер. Из тьмы
2024, Ur mörkret
Ужасы, Триллер90 мин18+

Контент станет доступным 11.07.2025

Синистер. Из тьмы (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Группа волонтеров во главе со смотрительницей заповедника отправляется на поиски пропавшей женщины и сталкивается со злом, которое обитает в местных пещерах. Шведский хоррор «Синистер. Из тьмы» — фильм о демонах, которые обитают в душах людей.

Смотрительница природного заповедника Анжелика отлично знакома с местными легендами о пещерных демонах. Она пугает страшными историями беспечных туристов, норовящих подвергнуть себя опасности, но сама считает их лишь суевериями. Незадолго до Рождества отчаявшаяся мать по имени Мария отправляется в заснеженный лес, чтобы найти своего пропавшего сына Тео, и сама бесследно исчезает. Анжелика собирает команду волонтеров-спасателей, среди которых оказывается ее бывший молодой человек Виктор и нынешний бойфренд Йохан, и вместе они начинают поиски Марии. Вскоре Виктор начинает видеть странные вещи среди деревьев, а его спутники понимают, что где-то рядом притаилась злая сила, жаждущая крови.

Выживут ли они в проклятом лесу, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Синистер. Из тьмы» (2024) онлайн на Wink.

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Страна
Швеция
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Синистер. Из тьмы»