Синистер. Из тьмы (фильм, 2024) смотреть онлайн

Группа волонтеров во главе со смотрительницей заповедника отправляется на поиски пропавшей женщины и сталкивается со злом, которое обитает в местных пещерах. Шведский хоррор «Синистер. Из тьмы» — фильм о демона�х, которые обитают в душах людей.



Смотрительница природного заповедника Анжелика отлично знакома с местными легендами о пещерных демонах. Она пугает страшными историями беспечных туристов, норовящих подвергнуть себя опасности, но сама считает их лишь суевериями. Незадолго до Рождества отчаявшаяся мать по имени Мария отправляется в заснеженный лес, чтобы найти своего пропавшего сына Тео, и сама бесследно исчезает. Анжелика собирает команду волонтеров-спасателей, среди которых оказывается ее бывший молодой человек Виктор и нынешний бойфренд Йохан, и вместе они начинают поиски Марии. Вскоре Виктор начинает видеть странные вещи среди деревьев, а его спутники понимают, что где-то рядом притаилась злая сила, жаждущая крови.



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