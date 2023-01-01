Вурдалак (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Дворянин останавливается в доме крестьянской семьи, чей отец превратился в кровопийцу. Французская готическая сказка «Вурдалак» — фильм 2023 года по рассказу Алексея Толстого.



XVIII век. Маркиз д’Юрфе со своим отрядом охраны натыкается на бандитов где-то в лесах Восточной Европы. Ему удается сбежать, пусть без сопровождения и лошадей. Местные советуют ему обратиться за помощью к крестьянской семье Горчи, которая живет неподалеку. Семья и правда оказывается дружелюбной и предлагает маркизу еду и кров. Они ожидают отца, который шесть дней назад отправился на битву с Алибеком, турецким бандитом, терроризирующим округу. Уходя, отец предупредил домочадцев, чтобы они ни в коем случае не впускали его назад, ведь вернется он уже жутким вурдалаком. Но вот старик Горчи возвращается, и к его совету никто не прислушивается. Теперь его близких и д’Юрфе ждет незавидная участь.



Что ждет несчастных, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Вурдалак» онлайн на Wink.



Вурдалак смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.