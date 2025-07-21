Когда меня не станет (фильм, 2025) смотреть онлайн

Потерявший жену мужчина не выполняет предсмертное желание супруги и теперь уверен, что ее дух мстит ему с того света. Меланхоличный хоррор «Когда меня не станет» — фильм о скорби и давящем чувстве вины.



Кэтрин неизлечимо больна. Она не держит зла на своего неверного мужа Генри, но просит, чтобы он захоронил ее тело у семейного летнего дома, вдали от ее жестокого отца-адвоката Гэри. Муж соглашается, умолчав, что заключил с Гэри сделку. Он договорился передать тело Кэтрин семье — под страхом лишиться всего, что у него есть. Когда девушка умирает, Генри выполняет свою часть сделки с ее отцом, в то же время нарушая обещание жене. С этого момента его начинают преследовать неудачи, кошмары и тревожные видения. Он уверен, что это Кэтрин мстит ему за предательство.



