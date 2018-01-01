Wink
Когда меня не станет
Актёры и съёмочная группа фильма «Когда меня не станет»

Режиссёры

Патрик Клемент

Seabold Krebs
Режиссёр

Актёры

Клинт Джеймс

Clint James
АктёрDante Dore
Роксанна Харт

Roxanne Hart
АктрисаPatricia Higdon
Шарлотта Хоуп

Charlotte Hope
АктрисаCatherine Samsa
Девон Террелл

Devon Terrell
АктёрHenry Samsa
Майк Хьюстон

Mike Houston
АктёрBuck Campbell
Тео Рэпп-Олссон

Teo Rapp-Olsson
АктёрSteve Abbott
Макензи Ли

Makenzie Leigh
АктрисаRebecca Gregor
Кристина Рунер

Christina Rouner
АктрисаDr. Benway
Ричард Бекинс

Richard Bekins
АктёрGary Higdon

Сценаристы

Патрик Клемент

Seabold Krebs
Сценарист

Продюсеры

Николас Сантос

Nicholas Santos
Продюсер
Ron Black

Ron Black
Продюсер

Художники

Аланна Гудман

Alanna Goodman
Художница