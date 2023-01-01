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Американские фильмы
7.5
Чокнутые
2024, 98 мин
6.5
Зло: Новая глава
2024, 97 мин
9.3
Юные сыщики. Дело об исчезнувших щенках
2025, 89 мин
Приложение
2022, 88 мин
6.2
Стрелок
2024, 100 мин
8.5
Парни с тату. Прямо в сердце
2025, 89 мин
7.4
Ограбление по-аризонски
2024, 87 мин
8.5
Центурион: Танцующий жеребец
2023, 93 мин
8.4
Зачинщики (в переводе Гоблина)
2015, 90 мин
6.7
Омерзительная пятерка
2023, 75 мин
8.1
Конклав
2024, 115 мин
7.5
72 часа
2024, 86 мин
7.4
Кресент-Сити
2024, 102 мин
8.5
Доминика
2024, 96 мин
7.7
Криминальный шеф
2023, 97 мин
8.4
Время ведьм (в переводе Гоблина)
2010, 90 мин
8.0
P.S. Верю в любовь
2023, 98 мин
7.2
Мой сосед — монстр
2024, 99 мин
7.0
Пранкеры
2022, 91 мин
7.8
Каникулы в Мексике
2023, 102 мин
7.5
Дыши!
2024, 93 мин
7.5
Границы дозволенного
1988, 97 мин
6.7
Плоть
2023, 90 мин
7.0
За демона извини
2022, 100 мин
7.4
Акулы кинобизнеса
2023, 101 мин
Смертельный отсчет
2023, 77 мин
6.6
Роскошные проблемы
2022, 94 мин
8.9
РЭД (в переводе Гоблина)
2010, 106 мин
5.6
Три лица
2018, 96 мин
6.0
Персона
2024, 84 мин
5.8
Астрал. Игры призраков
2024, 82 мин
6.8
Магия
1978, 99 мин
6.9
Разборки в доме папаши
2011, 80 мин
Бесплатно
8.5
Аэропорт будущего
2017, 49 мин
7.4
Ужасающий 3
2024, 119 мин
8.1
Ужасающий 2
2022, 132 мин
Бесплатно
7.3
Линч
2007, 112 мин
6.9
Белл-Лейк. Озеро демонов
2023, 86 мин
7.4
Месть
2023, 103 мин
6.5
Анора
2024, 133 мин
8.7
В плену стихии
2024, 94 мин
6.0
За гранью З/Л/А
2024, 109 мин
6.3
З/Л/О 94
2021, 98 мин
6.1
З/Л/О 85
2023, 106 мин
6.7
З/Л/О 99
2022, 102 мин
6.6
Кто их пригласил?
2022, 71 мин
7.9
На расстоянии удара
2024, 105 мин
7.7
Рождественское желание Чарли
2020, 94 мин