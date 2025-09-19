Дело на миллион (фильм, 2025) смотреть онлайн

Бывший наркоторговец решает вернуться в криминальный мир, когда его жене требуется дорогостоящее лечение. Криминальная драма «Дело на миллион» — фильм о рисках, на которые люди готовы идти ради близких.



Когда-то Пирс Батлер зарабатывал на жизнь продажей наркотиков, но с тех пор провел девять лет за решеткой и начал заниматься ловлей креветок. Теперь он живет с женой Джулией и внучкой Эллой, которая заканчивает юридический факультет. Однажды ночью им звонит врач и сообщает страшную новость: обычные лекарства не справляются с болезнью Джулии. Есть шанс, что ей поможет новый экспериментальный препарат, но это лечение стоит непозволительно дорого. В отчаянии Пирс решает связаться со своими давними товарищами и организовать одно последнее дело, чтобы спасти жену. В этом ему помогут старые связи и Элла, которая отказывается оставаться в стороне.



