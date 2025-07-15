1951, Strangers on a Train
Триллер, Драма12+
Контент станет доступным 15.07.2025
Незнакомцы в поезде (фильм, 1951) смотреть онлайн
О фильме
Невероятные события начинают происходить в жизни звезды тенниса Гая Хэйнса после неожиданной встречи в поезде с обаятельным незнакомцем Бруно.
До этой встречи молодые люди имели разные, но �серьезные причины чувствовать себя несчастными. Решение личных проблем двух случайных попутчиков состоит из небольшого обмена услугами: «Я убью для тебя, а ты убьешь для меня».
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Рейтинг
- Режиссёр
Альфред
Хичкок
- РРАктриса
Рут
Роман
- МЛАктриса
Мэрион
Лорн
- ДХАктёр
Джонатан
Хейл
- ДБАктёр
Джон
Браун
- ПХАктриса
Патриша
Хичкок
- КРАктриса
Кейси
Роджерс
- ФГАктёр
Фарли
Грейнджер
- ЛГАктёр
Лео
Г. Кэррол
- ХСАктёр
Ховард
Ст. Джон
- РУАктёр
Роберт
Уокер
- БХСценарист
Бен
Хект
- РЧСценарист
Рэймонд
Чандлер
- Продюсер
Альфред
Хичкок
- ДДХудожник
Джордж
Джеймс Хопкинс
- ТХХудожник
Тед
Хаворт
- УХМонтажёр
Уильям
Х. Циглер
- ДТКомпозитор
Дмитрий
Тёмкин