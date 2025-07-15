Незнакомцы в поезде (фильм, 1951) смотреть онлайн

Невероятные события начинают происходить в жизни звезды тенниса Гая Хэйнса после неожиданной встречи в поезде с обаятельным незнакомцем Бруно.



До этой встречи молодые люди имели разные, но �серьезные причины чувствовать себя несчастными. Решение личных проблем двух случайных попутчиков состоит из небольшого обмена услугами: «Я убью для тебя, а ты убьешь для меня».



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