Деревенская девушка (фильм, 1954) смотреть онлайн

Уставшему от жизни актеру и певцу Фрэнку Элджину предоставляется неплохой шанс вернуться на сцену, когда режиссер Берни Додд предлагает ему главную роль в своем новом мюзикле. Однако Фрэнк, пристрастившийся к алкоголю, избегает всякой маломальской ответственности.



Он предпочитает, чтобы за него все решала его жена Джорджи, которой все труднее противиться образу жизни мужа. Берни пытается помочь Фрэнку найти в себе силы переменить свою жизнь. При этом во всем, что случилось с Элджином, он винит его жену...



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