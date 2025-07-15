1954, The Country Girl
Драма104 мин12+
Контент станет доступным 15.07.2025
Деревенская девушка (фильм, 1954) смотреть онлайн
О фильме
Уставшему от жизни актеру и певцу Фрэнку Элджину предоставляется неплохой шанс вернуться на сцену, когда режиссер Берни Додд предлагает ему главную роль в своем новом мюзикле. Однако Фрэнк, пристрастившийся к алкоголю, избегает всякой маломальской ответственности.
Он предпочитает, чтобы за него все решала его жена Джорджи, которой все труднее противиться образу жизни мужа. Берни пытается помочь Фрэнку найти в себе силы переменить свою жизнь. При этом во всем, что случилось с Элджином, он винит его жену...
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Рейтинг
- ДСРежиссёр
Джордж
Ситон
- БКАктёр
Бинг
Кросби
- ГКАктриса
Грейс
Келли
- УХАктёр
Уильям
Холден
- ЭРАктёр
Энтони
Росс
- ДРАктёр
Джин
Рейнольдс
- ЖФАктриса
Жаклин
Фонтен
- ЭРАктёр
Эдди
Райдер
- РКАктёр
Роберт
Кент
- ДВАктёр
Джон
В. Рейнольдс
- БЭАктёр
Боб
Элден
- МБАктёр
Морган
Браун
- ББАктёр
Бадди
Брайант
- СКАктёр
Стив
Карратерс
- ДЧАктёр
Джордж
Чакирис
- ЧЧАктёр
Чарльз
Чирилло
- КОСценарист
Клиффорд
Одетс
- ДССценарист
Джордж
Ситон
- УППродюсер
Уильям
Перлберг
- ДСПродюсер
Джордж
Ситон
- ХПХудожник
Хэл
Перейра
- ВЯКомпозитор
Виктор
Янг