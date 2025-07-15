Деревенская девушка
Wink
Фильмы
Деревенская девушка
1954, The Country Girl
Драма104 мин12+

Контент станет доступным 15.07.2025

Деревенская девушка (фильм, 1954) смотреть онлайн

О фильме

Уставшему от жизни актеру и певцу Фрэнку Элджину предоставляется неплохой шанс вернуться на сцену, когда режиссер Берни Додд предлагает ему главную роль в своем новом мюзикле. Однако Фрэнк, пристрастившийся к алкоголю, избегает всякой маломальской ответственности.

Он предпочитает, чтобы за него все решала его жена Джорджи, которой все труднее противиться образу жизни мужа. Берни пытается помочь Фрэнку найти в себе силы переменить свою жизнь. При этом во всем, что случилось с Элджином, он винит его жену...

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Страна
США
Жанр
Драма
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Деревенская девушка»