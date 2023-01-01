Wink
Фильмы
Деревенская девушка
Актёры и съёмочная группа фильма «Деревенская девушка»

Актёры и съёмочная группа фильма «Деревенская девушка»

Режиссёры

Джордж Ситон

Джордж Ситон

George Seaton
Режиссёр

Актёры

Бинг Кросби

Бинг Кросби

Bing Crosby
АктёрFrank Elgin
Грейс Келли

Грейс Келли

Grace Kelly
АктрисаGeorgie Elgin
Уильям Холден

Уильям Холден

William Holden
АктёрBernie Dodd
Энтони Росс

Энтони Росс

Anthony Ross
АктёрPhilip Cook
Джин Рейнольдс

Джин Рейнольдс

Gene Reynolds
АктёрLarry
Жаклин Фонтен

Жаклин Фонтен

Jacqueline Fontaine
АктрисаJackie
Эдди Райдер

Эдди Райдер

Eddie Ryder
АктёрEd
Роберт Кент

Роберт Кент

Robert Kent
АктёрPaul Unger
Джон В. Рейнольдс

Джон В. Рейнольдс

John W. Reynolds
АктёрHenry Johnson
Боб Элден

Боб Элден

Bob Alden
АктёрBellboy
Морган Браун

Морган Браун

Morgan Brown
АктёрBar Patron
Бадди Брайант

Бадди Брайант

Buddy Bryan
АктёрPerformer in Play
Стив Карратерс

Стив Карратерс

Steve Carruthers
АктёрRestaurant Patron
Джордж Чакирис

Джордж Чакирис

George Chakiris
АктёрDancer with Pick
Чарльз Чирилло

Чарльз Чирилло

Charles Cirillo
АктёрWaiter

Сценаристы

Клиффорд Одетс

Клиффорд Одетс

Clifford Odets
Сценарист
Джордж Ситон

Джордж Ситон

George Seaton
Сценарист

Продюсеры

Уильям Перлберг

Уильям Перлберг

William Perlberg
Продюсер
Джордж Ситон

Джордж Ситон

George Seaton
Продюсер

Художники

Хэл Перейра

Хэл Перейра

Hal Pereira
Художник

Композиторы

Виктор Янг

Виктор Янг

Victor Young
Композитор