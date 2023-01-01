WinkФильмыДеревенская девушкаАктёры и съёмочная группа фильма «Деревенская девушка»
Актёры и съёмочная группа фильма «Деревенская девушка»
Режиссёры
Актёры
АктёрFrank Elgin
Бинг КросбиBing Crosby
АктрисаGeorgie Elgin
Грейс КеллиGrace Kelly
АктёрBernie Dodd
Уильям ХолденWilliam Holden
АктёрPhilip Cook
Энтони РоссAnthony Ross
АктёрLarry
Джин РейнольдсGene Reynolds
АктрисаJackie
Жаклин ФонтенJacqueline Fontaine
АктёрEd
Эдди РайдерEddie Ryder
АктёрPaul Unger
Роберт КентRobert Kent
АктёрHenry Johnson
Джон В. РейнольдсJohn W. Reynolds
АктёрBellboy
Боб ЭлденBob Alden
АктёрBar Patron
Морган БраунMorgan Brown
АктёрPerformer in Play
Бадди БрайантBuddy Bryan
АктёрRestaurant Patron
Стив КарратерсSteve Carruthers
АктёрDancer with Pick
Джордж ЧакирисGeorge Chakiris
АктёрWaiter