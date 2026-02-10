Баллистика (фильм, 2025) смотреть онлайн

Секретный агент, в теле которой уживаются сразу четыре личности, восстает против людей, готовивших ее к оперативной работе. Экшен-триллер «Баллистика» — фильм с Дженнифер Карпентер в главной роли от режиссера «Водилы».



Девушка с кодовым именем ND-105 с самого детства была предметом исследования секретного разведывательного ведомства. После глубокой психологической травмы ее сознание разделилось на четыре отдельных личности: талантливую манипуляторшу Элоиз, ловкую воровку с талантом хакера Чарли, неуравновешенную Миранду и прирожденного лидера Веру. После изнуряющих тренировок ND-105 научилась пользоваться талантами всех своих личностей одновременно. Однако вскоре люди, сделавшие из ND-105 орудие убийства, предпринимают попытку ее устранить.



