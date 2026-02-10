Баллистика
Wink
Фильмы
Баллистика
5.92025, Ballistic
Фантастика, Триллер85 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

Баллистика (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Секретный агент, в теле которой уживаются сразу четыре личности, восстает против людей, готовивших ее к оперативной работе. Экшен-триллер «Баллистика» — фильм с Дженнифер Карпентер в главной роли от режиссера «Водилы».

Девушка с кодовым именем ND-105 с самого детства была предметом исследования секретного разведывательного ведомства. После глубокой психологической травмы ее сознание разделилось на четыре отдельных личности: талантливую манипуляторшу Элоиз, ловкую воровку с талантом хакера Чарли, неуравновешенную Миранду и прирожденного лидера Веру. После изнуряющих тренировок ND-105 научилась пользоваться талантами всех своих личностей одновременно. Однако вскоре люди, сделавшие из ND-105 орудие убийства, предпринимают попытку ее устранить.

Узнайте, какие тайны скрывает программа подготовки секретных агентов — смотрите фильм «Баллистика» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
6.3 IMDb