Опытный киллер выходит на последнее задание, где сам становится целью для загадочного стрелка. Фильм «Закат убийцы» — захватывающий триллер о цене жизни.



Джон заезжает в номер отеля, звонит жене и дочери и обещает вернуться как можно скорее. Больше никаких долгих командировок — только семейная жизнь. Звонок заканчивается, и Джон достает снайперскую винтовку, чтобы выполнить свой последний контракт. Но тут с ним по телефону связывается неизвестный мужчина, а у сердца появляется красная точка лазерного прицела. Это другой киллер решил сделать себе имя, оборвав жизнь заслуженного ветерана. Но прежде он планирует сыграть с Джоном в жестокую игру.



Сможет ли Джон перехитрить противника, вы узнаете из триллера «Закат убийцы» (2025) в онлайн-кинотеатре Wink.

