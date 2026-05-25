Закат убийцы (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Опытный киллер выходит на последнее задание, где сам становится целью для загадочного стрелка. Фильм «Закат убийцы» — захватывающий триллер о цене жизни.
Джон заезжает в номер отеля, звонит жене и дочери и обещает вернуться как можно скорее. Больше никаких долгих командировок — только семейная жизнь. Звонок заканчивается, и Джон достает снайперскую винтовку, чтобы выполнить свой последний контракт. Но тут с ним по телефону связывается неизвестный мужчина, а у сердца появляется красная точка лазерного прицела. Это другой киллер решил сделать себе имя, оборвав жизнь заслуженного ветерана. Но прежде он планирует сыграть с Джоном в жестокую игру.
Сможет ли Джон перехитрить противника, вы узнаете из триллера «Закат убийцы» (2025) в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- ТЛРежиссёр
Томас
Л. Колэуэй
- ПШАктёр
Пастор
Шеперд
- ЖХАктриса
Жаклин
Хейлс
- МКАктёр
Марк
Кристофер Лоуренс
- ПРАктёр
Патрик
Райан Салливан
- СПАктриса
Стефани
Паркер
- ДШАктриса
Джейн
Шварц
- НУАктёр
Николаус
Уэйндел
- ГВСценарист
Гарри
Виктор
- ПШСценарист
Пастор
Шеперд
- МБПродюсер
Марк
Бейрд
- АХПродюсер
Алан
Хигби
- ПШПродюсер
Пастор
Шеперд
- КГХудожник
Кори
Грин
- МБМонтажёр
Марк
Бейрд
- ТЛОператор
Томас
Л. Колэуэй