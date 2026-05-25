Закат убийцы
Wink
Фильмы
Закат убийцы
6.92025, A Time for Sunset
Триллер89 мин18+

Закат убийцы (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Опытный киллер выходит на последнее задание, где сам становится целью для загадочного стрелка. Фильм «Закат убийцы» — захватывающий триллер о цене жизни.

Джон заезжает в номер отеля, звонит жене и дочери и обещает вернуться как можно скорее. Больше никаких долгих командировок — только семейная жизнь. Звонок заканчивается, и Джон достает снайперскую винтовку, чтобы выполнить свой последний контракт. Но тут с ним по телефону связывается неизвестный мужчина, а у сердца появляется красная точка лазерного прицела. Это другой киллер решил сделать себе имя, оборвав жизнь заслуженного ветерана. Но прежде он планирует сыграть с Джоном в жестокую игру.

Сможет ли Джон перехитрить противника, вы узнаете из триллера «Закат убийцы» (2025) в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
США
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
8.3 IMDb